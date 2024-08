Paris 2024: Saiba o que acompanhar neste sábado

Delegação brasileira estará presente em 14 modalidades e tem chances de conquistar medalhas na ginástica artística e no surfe

Luiza Moraes/COB Brasil tem chance de conquistar mais medalhas neste sábado (3), com Rebeca Andrade, na final do salto, da qual ela é a atual campeã



Depois de uma sexta-feira (2) com o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris, o país tem chance de conquistar mais medalhas neste sábado (3), com Rebeca Andrade, na final do salto, da qual ela é a atual campeã, Gabriel medina e Tatiana Weston-Webb, no surfe. A delegação brasileira estará presente em 14 modalidades.

Confira a agenda abaixo

Tiro Esportivo

04h30 – Georgia Furquim

Remo

04h30 – Beatriz Tavares

04h42 – Lucas Verthein

Tiro com Arco

5h48 – Lisa Barbelin (França) x Ana Luiza Caetano (Brasil) – oitavas de final

Judô

5h – Brasil x Cazaquistão – oitavas de final – disputa por equipes

12h20 – Final

Vela

07h05 – Gabriella Kidd

07h20 – Bruno Fontes

08h05 – Brasil

10h45 – Brasil

Atletismo

05h05 – Fernando Baloteli – 100m com barreira (6ª prova)

– 100m com barreira (6ª prova) 05h55 – Fernando Baloteli – Lançamento de disco (7ª prova)

– Lançamento de disco (7ª prova) 06h10 – Flávia Maria de Lima – repescagem 800 rasos

repescagem 800 rasos 08h40 – Fernando Baloteli – Salto com vara (8ª prova)

Salto com vara (8ª prova) 06h50 – Fernando Baloteli – Lançamento de dardo (9ª prova)

– Lançamento de dardo (9ª prova) 16h45 – Fernando Baloteli – 1.500m rasos (Final /10ª prova)

*provas com numeração são Decatlo, competição composta por 10 provas.

Ciclismo Estrada

6h – Vinicius Rangel

Handebol

09h – Brasil x Angola

*Brasil precisa vencer para avançar para próxima fase

Canoagem Slalom

10h30 – Ana Sátila

11h40 – Pepê Gonçalves

Ginástica Artística

11h20 – Rebeca Andrade – final

Basquete

12h15 – Porto Rico x Estados Unidos

16h – Sérvia x Sudão do Sul

*adversário do Brasil nas quartas sai desses jogos.

Surfe

14h36 – Gabriel Medina (Brasil) x Jack Robinson (Austrália)

15h48 – Tatiana Weston-Webb (Brasil) x Brisa Hennessy (Costa Rica)

16h24 – Disputa do bronze masculino

17h – Final masculino

17h36 – Disputa do bronze

18h12 – Final

Boxe

17h08 – Kellie Harrington (Irlanda) x Bia Ferreira (Brasil) – semifinal

*Brasil já tem o bronze garantido caso não avance para final.

Futebol