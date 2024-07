Paris 2024: Saiba quais jogos acompanhar nesta quinta-feira

Estreia da seleção brasileira feminina de futebol está entre as atrações do dia

Lucas Figueiredo/CBF Marta é uma das estrelas do Brasil



Apesar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos estar marcada para acontecer na sexta-feira (26) a partir das 19h30 (14h30 em Brasília), algumas modalidades já começaram a ser disputadas na quarta-feira (24). O futebol masculino foi quem abriu as disputas. Neste ano, a seleção masculina, atual campeão e bicampeão do torneio, não conseguiu se classificar e está de fora das Olimpíadas de Paris 2024. Mas, a seleção feminina está presente evai em busca do tão sonhado ouro. Elas estão no Grupo C, que conta com: Espanha, Japão e Nigéria. A estreia acontece nesta quinta-feira (25) diante das nigerianas. Brasil também estará presente em outro jogo, no Handebol Feminino. A seleção também caiu no Grupo B, considerado o da Morte e enfrentará: Angola, Espanha, França, Holanda e Hungria. As modalidades que começaram antes da cerimônia de abertura são:

Futebol Masculino

Rugby de 7 Masculino

Futebol Feminino

Handebol Feminino

Tiro com Arco Masculino e Feminino

Tiro Esportivo – equipe mista, masculino e feminino

Confira os jogos e horários das partidas desta quinta

Tiro com Arco Masculino e Feminino

4h30 – Ana Luiz Caetano

9h15 – Marcus D’almeida

Handebol Feminino

9h – Espanha x Brasil

Futebol Feminino