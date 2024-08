Paris se despede dos Jogos Olímpicos e projeta Los Angeles 2028 com toque hollywoodiano

Cerimônia de encerramento contou com as presenças do rapper Snoop Dogg, do ator Tom Cruise e da banda Red Hot Chilli Peppers em homenagem à próxima sede

RITCHIE B. TONGO/EFE/EPA Ator americano Tom Cruise carrega a bandeira olímpica em uma motocicleta durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris



Paris encerrou seus Jogos Olímpicos neste domingo (11) com uma cerimônia de encerramento que celebrou a cultura francesa e já apontou para Los Angeles 2028. Após 19 dias de competições, a cidade despediu-se do evento com uma grande festa no Stade de France. O destaque da cerimônia foi o apagamento do caldeirão olímpico, um anel de sete metros de diâmetro que queimava desde a inauguração dos Jogos, em 26 de julho, no Jardim das Tulherias. O nadador francês Léon Marchand, que conquistou quatro medalhas de ouro, teve a honra de apagar a chama olímpica. Cerca de 70 mil espectadores assistiram ao evento, onde milhares de atletas das 205 delegações agitaram as bandeiras e exibiram suas medalhas. A cerimônia foi marcada por uma sequência de grandes clássicos da música francesa, incluindo performances de Zaho de Sagazan e um gigantesco karaokê com hits como “Emmenez-moi” e “Les Champs-Élysées”.

A cerimônia também teve um toque hollywoodiano, com a presença do rapper Snoop Dogg, do ator Tom Cruise e da banda Red Hot Chilli Peppers em homenagem a Los Angeles 2028. A festa incluiu uma apresentação futurística com o “viajante dourado”, que simbolizou a recomposição dos cinco anéis olímpicos, e uma performance do pianista Alain Roche tocando o hino de Apolo. O evento durou cerca de duas horas e meia, mais curta que a abertura de quatro horas, realizada ao longo do Sena com os atletas desfilando em 85 embarcações.

No último dia dos Jogos, a equipe feminina de basquete dos EUA conquistou a vitória sobre a França por 67 a 66, garantindo seu oitavo título olímpico consecutivo. Com 40 medalhas de ouro, os EUA terminaram no topo do quadro de medalhas, empatados com a China, mas superando-a em pratas (44 contra 27) e no total de medalhas (126 a 91). O Japão ficou em terceiro lugar, com 45 medalhas. A holandesa Sifan Hassan brilhou ao vencer a maratona feminina com um tempo de 2h22min55s, estabelecendo um novo recorde olímpico. O Brasil encerrou sua participação no sábado, conquistando prata no futebol feminino e bronze no vôlei feminino.

Entre os destaques dos Jogos, o lutador cubano Mijaín López conquistou seu quinto ouro consecutivo, e a nadadora americana Katie Ledecky tornou-se a mulher mais premiada em Olimpíadas, com nove medalhas. O nadador francês Léon Marchand também foi um grande destaque, assim como a ginasta Simone Biles, que conquistou três ouros. O Brasil terminou em 20º lugar no quadro, com um total de 20 medalhas (três de ouro, sete de prata e dez de bronze), abaixo de suas colocações nas edições anteriores em Tóquio e Rio. No entanto, superou o total de medalhas conquistadas no Rio, com destaque para Rebeca Andrade, que se tornou a atleta brasileira mais vitoriosa da história dos Jogos.

Os Jogos Olímpicos de Paris foram marcados por cenários luxuosos, como a Torre Eiffel e o Palácio de Versalhes, e pelo sucesso de público, com mais de 9,5 milhões de ingressos vendidos, superando o recorde de Atlanta 1996. Apesar dos desafios, como a limpeza do Sena e adiamentos de competições, Paris transformou-se em uma cidade vibrante e acolhedora durante as três semanas do evento, sob um rigoroso esquema de segurança.