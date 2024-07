Phryges: conheça a história do mascote das Olimpíadas de Paris

Gorro da liberdade é um símbolo presente na história da França e é destinado a inspirar e unir pessoas de todas as idades e origens em torno do espírito olímpico e da celebração do esporte

Aos tradicional e todos os eventos esportivos são os mascotes. Nos Jogos Olímpicos de Paris não seriam diferentes. Neste ano, o representante é ‘As Phryges’, também conhecido como gorro da liberdade, é um símbolo da Revolução Francesa e representa: liberdade, inclusão e apoio as causas significativas. “Escolhemos o barrete frígio porque é um símbolo muito forte da República Francesa. Para os franceses, é um objeto muito conhecido que é um sinônimo de liberdade, um objeto que representará mascotes em todo o mundo”, disse o presidente de Paris 2024 Tony Estanguet ao anunciar os mascotes. “O fato de que a mascote Paralímpica tem uma deficiência visível também manda uma forte mensagem: a promoção da inclusão”, acrescentou. As Phryges são borradas nas cores vermelha, branca e azul, com o logo de Paris 2024 estampado na frente, e possuem olhos expressivos feitos de uma “coroa da França”.

Esse gorro, escolhido para ser os mascotes, esteve presente em vários momentos da história da França, sendo um deles durante a tomada da Bastilha em 1789, durante a Revolução. Também é constantemente observado em todos os prédios do governo, em moedas e selos franceses e na icônica figura de Marianne. As Phyges são destinadas a inspirar e unir pessoas de todas as idades e origens em torno do espírito olímpico e da celebração do esporte. As “Elas são as protagonistas de uma grande tribo, são parte da família de Phryges”, explicou a Diretora de Marca de Paris 2024 Julie Matikhine. “De acordo com nossa narrativa, elas existem há milhares de anos e estavam presentes durante vários eventos-chave na história da França”.

Os franceses trazem as Phryges para mais um momento importante, e, segundo os organizadores, tem como objetivo liderar uma missão de revolução pelo esporte e mostrar que ele pode mudar tudo na sociedade. ” É sobre fraternidade, solidariedade e ajuda a sociedade a crescer”, disse Matikhine. Existe uma lenda em torno das Phryge, que vem do povo frígio, antigo povo indo-europeu. Eles acreditavam que tudo o que toda vira ouro. Uma mitologia que acompanha a história desde o Rei de Frígia no século VIII a.C. Apesar da língua dos frígios ter desaparecido no decorrer dos anos, sua influência cultural deixou uma marca duradoura na história, pois durante seus tempos eles conquistaram e absorveram outros povos da região, incluindo os persas e gregos, durante séculos.