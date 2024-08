Premiações do COB para atletas nas Olimpíadas de Paris 2024 totalizam R$ 4,6 Milhões

Medalhista que receberá maior bonificação em dinheiro é Rebeca Andrade, que ganhou um ouro, duas pratas e um bronze

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou os valores das premiações que serão concedidas aos atletas medalhistas nas Olimpíadas de Paris 2024. O total destinado às recompensas chega a R$ 4,6 milhões, que serão distribuídos entre 20 medalhas, sendo três de ouro, sete de prata e dez de bronze. O Brasil, na última edição dos Jogos, ocupou a 20ª posição no quadro geral de medalhas. Entre os atletas que se destacam nas premiações, Rebeca Andrade, da ginástica artística, receberá R$ 826 mil. Beatriz Souza, do judô, terá uma recompensa de R$ 392 mil, enquanto a dupla Duda e Ana Patrícia, do vôlei de praia, receberá R$ 350 mil cada uma. Esses valores são líquidos, uma vez que uma medida provisória isenta os atletas do Imposto de Renda sobre os prêmios.

As premiações individuais foram definidas com valores de R$ 350 mil para os medalhistas de ouro, R$ 210 mil para os de prata e R$ 140 mil para os de bronze. Para as competições em equipe, as recompensas variam conforme o número de integrantes. Para equipes de 2 a 6 atletas, os valores são de R$ 700 mil para o ouro, R$ 420 mil para a prata e R$ 280 mil para o bronze. Já para equipes com mais de 7 integrantes, os valores aumentam para R$ 1,5 milhão, R$ 630 mil e R$ 420 mil, respectivamente.

Além dos destaques já mencionados, outros atletas também receberão premiações significativas. Willian Lima, do judô, terá direito a R$ 252 mil, enquanto Isaquias Queiroz, da canoagem, e Tatiana Weston-Webb, do surfe, receberão R$ 210 mil cada. Caio Bonfim, da marcha atlética, também será premiado com R$ 210 mil, e Larissa Pimenta, do judô, receberá R$ 182 mil. Outros atletas das modalidades de judô e ginástica artística receberão entre R$ 42 mil e R$ 56 mil.

As Paralimpíadas de Paris 2024 estão programadas para ocorrer entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro, e a medida provisória que isenta os atletas de Imposto de Renda também se aplica aos para-atletas do Comitê Paralímpico Brasileiro, garantindo que eles também sejam beneficiados pelas premiações.

