Presidente do COI diz confiar nas autoridades francesas após sabotagens contra trens

Trens de alta velocidade foram alvo de ataques incendiários na manhã desta sexta-feira

MAST IRHAM/EFE/EPA Policiais franceses patrulham dentro da estação Gare du Nord, em Paris



O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmou nesta sexta-feira (26) que sua preocupação com a segurança nas Olimpíadas não aumentou após os atos de sabotagem contra a rede ferroviária francesa de alta velocidade. “Não, não estou preocupado. Confiamos plenamente nas autoridades francesas”, disse o dirigente alemão após a passagem da tocha olímpica pela vila dos atletas. “Todas as medidas estão sendo tomadas e as autoridades francesas estão sendo auxiliadas por outros 180 serviços de inteligência de todo o mundo, não só com informação, alguns deles estão até mobilizando os seus recursos humanos”, acrescentou. A Sociedade Nacional das Ferrovias Francesas (SNCF), que estima que 250 mil pessoas tenham sido afetadas até agora, alertou que as perturbações continuarão durante o final de semana, razão pela qual o número de afetados poderá chegar a 800 mil.

Na origem de tudo estão os ataques ocorridos na madrugada desta sexta-feira, com o incêndio de instalações de sinalização em três corredores de alta velocidade da França. O Ministério Público de Paris está centralizando a investigação que foi aberta sobre quatro crimes e que está sendo gerida, para além dos órgãos habituais de aplicação da lei, pelos serviços secretos. Em declarações à imprensa na célula de crise que foi instalada no Ministério dos Transportes, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, se mostrou prudente e não quis especular sobre a hipótese que circula de que os atos poderiam ser obra de um grupo de extrema-esquerda. Por outro lado, destacou que “o que está claro é que esta operação foi preparada, coordenada, que foram atacados pontos nevrálgicos, o que mostra uma forma de conhecimento da rede para atacá-la”.

*Com informações da EFE

Publicada por Fernando Keller