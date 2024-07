Quarto colocado em Tóquio, Darlan Romani está fora das Olimpíadas de Paris

Atleta brasileiro do arremesso de peso precisará passar por cirurgia devido a um problema de hérnia de disco

Reprodução/Instagram/@atletismo.brasil Darlan Romani



Uma perda no time Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. O arremessador de peso, Darlan Romani, estará fora dos jogos devido a uma hérnia de disco e o atleta precisará passar por cirurgia, é o que informou a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), nesta terça-feira (23). O atleta conquistou em junho, o Troféu Brasil, em São Paulo e após a competição foi para um camping de treinamento na Espanha. Darlan retornou ao Brasil, em julho, com muitas dores na lombar, passou por tratamento fisioterápico e medicamento, mas não obteve sucesso. “Darlan passará por uma nova cirurgia, o que impossibilitará sua participação na Olimpíada de Paris”, informou a CBAt no post de hoje cedo.

André Guerreiro, médico da delegação brasileira, o problema é uma recidiva de uma hérnia nas vértebras L4 e L5, na região lombar, que já havia sido tratada em uma cirurgia há três anos e meio, antes mesmo dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

A Confederação demonstrou apoio ao atleta. “Darlan Romani é um exemplo de dedicação e talento no atletismo brasileiro. Ao longo de sua carreira, ele conquistou inúmeras medalhas e quebrou recordes, sempre com muita garra e determinação. Sua performance nos Jogos Olímpicos de Tóquio foi memorável e inspirou muitos atletas e fãs. Neste momento desafiador, queremos expressar nosso profundo carinho e apoio ao nosso Senhor Incrível, um verdadeiro orgulho para o povo brasileiro. Estamos com você, Darlan!”, escreveram.