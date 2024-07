Rafaela Silva é desclassificada e perde bronze para judoca japonesa

Judoca brasileira foi desclassificada por realizar um golpe proibido; ela ainda tem chance de medalha na competição por equipe

Alexandre Loureiro/COB Rafael silva perdeu o bronze para judoca japonesa Haruka Funakubo



De volta aos Jogos Olímpicos após ter ficado afastada dos jogos de Tóquio por suspensão por doping, a judoca Rafaela Silva chegou perto da medalha de bronze na categoria 57 kg, mas foi Ela foi desclassificada do combate com Haruka Funakubo, do Japão, por “mergulho”, golpe que é proibido no judô. “Peço desculpas, mas hoje não consegui”, disse a brasileira após derrota. Este foi o terceiro encontro de Funakubo (sexta no ranking mundial) e Rafaela (quarta no ranking), com uma vitória para cada – a mais recente de Rafaela. “A gente se conhece muito. Estou nessa categoria desde 2008. Já lutei muitas vezes contra essas adversárias. “A medalha ficou no detalhe. Acabei falhando hoje e fiquei sem a medalha”, afirmou a brasileira. “A medalha hoje ficou no detalhe. Infelizmente, estou indo embora sem medalha. Qualquer competição para mim é muito importante. Foquei muito na competição individual”, disse.

Antes de Rafael perder a medalha, o jogo estava no golden set, que durou mais de cinco minutos. “Agora única coisa que resta é manter a cabeça forte, tem a disputa por equipes ainda e tentar ajudar”, declarou a atleta. O Brasil já soma duas medalhas no judô, modalidade que mais pódios têm na história do esporte olímpico brasileiro. As duas medalhas vieram no domingo com Willian Lima (prata) e Larissa Pimenta. Rafaela, assim como Daniel Cargnin, que foi eliminado de manhã na sua estreia, tem chance de conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos Paris 2024, na competição por equipes mistas, que acontece neste sábado (03) e encerra o programa do judô na capital francesa.