Raí é escolhido para carregar tocha dos Jogos Olimpícos de Paris

Ex-jogador de futebol é um ídolo no país por sua passagem marcante no PSG

Reprodução/Instagram/@parisfc Raí no treino do Paris FC, na França



O ex-jogador de futebol Raí foi escolhido para carregar a tocha olímpica dos Jogos na quinta-feira (5), às 18h45 (13h45 de Brasília). O convite partiu do Comitê Olímpico Internacional (COI) e Raí optou por carregar a tocha nas ruas da cidade de Versalhes, na França, onde é um ídolo por sua passagem marcante no PSG. O revezamento da tocha olímpica é uma tradição dos Jogos, onde atletas e figuras públicas se alternam a cada 200 metros até a cerimônia de abertura, marcada para dia 26 de julho, às 19h30 (14h30 de Brasília), quando o fogo é aceso na pira olímpica. Raí, que possui cidadania francesa, terá que chegar com antecedência e participará do revezamento com um uniforme feito sob medida para ele.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA