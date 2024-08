Rebeca Andrade é a brasileira com maior número de medalhas olímpicas; relembre as conquistas

Ginasta de 25 anos tem um ouro, duas pratas e um bronze e pode se tornar a maior vencedora do Brasil

Luiza Moraes/COB Rebeca Andrade tem um ouro, duas pratas e um bronze



Rebeca Andrade se tornou nesta quinta-feira (1) a brasileira com maior número de medalhas olímpicas na história. Ela conquistou a quarta medalha após ficar com a prata no individual geral nas Olimpíadas de Paris 2024. A brasileira já tinha garantido o ouro inédito em Tóquio no salto, prata no individual geral na mesma edição, e o bronze, na terça-feira (2) em Paris, na disputa por equipes. A primeira vez que o Brasil subiu ao pódio nas disputas por equipes. Este é o segundo recorde que Rebeca quebra em Paris-2024. Ao se classificar para cinco finais, superou as marcas de Jade Barbosa (Pequim-2008) e dela mesmo, em Tóquio, em 2021. Em ambos os casos, as ginastas haviam disputado três decisões nos Jogos. Quem detida o posto de brasileira com maior medalha eram: Fofão, do vôlei, e Mayra Aguiar, do judô, ambas com três. A conquista de Rebeca coloca ela em uma lista seleta de atletas que tem mais de quatro medalhas olímpicas: Robert Scheidt e Torben Grael, da vela, com 5, Serginho, do vôlei, Isaquias Queiroz, na canoagem, e Gustavo Borges, da natação, com 4. A ginasta de 25 anos ainda pode se tornar a brasileira com maior número de medalhas olímpicas na história do país, isso porque ela ainda vai disputar mais três finais:

Salto feminino (Rebeca) – 03/08 –às 11h20 (Brasília)

Trave (Rebeca e Júlia) – 05/08 às 7h38 (Brasília)

Solo feminino (Rebeca e Flávia) às 9h23 (Brasília)

Confira quais são os maiores medalhistas do Brasil

1. Robert Scheidt (vela) – 5 medalhas (2 ouros – 2 pratas – 1 bronze)

2. Torben Grael (vela) – 5 (2-1-2)

3. Serginho (vôlei) – 4 (2-2-0)

4. Isaquias Queiroz (canoagem) – 4 (1-2-1)

5. Gustavo Borges (natação) – 4 (0-2-2)

6. Marcelo Ferreira (vela) – 3 (2-0-1)

7. Giba (vôlei) – 3 (1-2-0)

8. Rodrigão (vôlei) – 3 (1-2-0)

9. Dante (vôlei) – 3 (1-2-0)

10. Bruninho (vôlei) – 3 (1-2-0)

11. Emanuel (vôlei de praia) – 3 (1-1-1)

12. Ricardo (vôlei de praia) – 3 (1-1-1)

13. Fofão (vôlei) – 3 (1-0-2)

14. Rodrigo Pessoa (hipismo) – 3 (1-0-2)

15. Mayra Aguiar (judô) – 3 (0-0-3)