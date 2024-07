Seleção brasileira feminina de handebol quebra tabu e vence Espanha em estreia nas Olimpíadas

Com vantagem nos dois tempos, Brasil conquista a sua primeira vitória no Grupo B da modalidade

MOHAMMED BADRA/EFE/EPA Jogadoras brasileiras de handebol comemoram a vitória sobre a Espanha na estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos



O Brasil venceu nesta quinta-feira (25) a seleção espanhola de handebol por 29 a 18, em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida marcou o primeiro confronto das brasileiras na modalidade. O primeiro tempo de jogo foi de domínio do Brasil. O placar, ao fim da primeira etapa, era de 15 a 10. O segundo tempo começou com forte pressão das brasileiras, que chegaram a manter, por um período de tempo, a vantagem em 10 gols. Segurando a seleção espanhola em apenas 8 gols na segunda etapa, o Brasil assegurou a vitória com tranquilidade. O triunfo do handebol feminino marcou a quebra de um tabu histórico no esporte, visto que o Brasil não derrotava a Espanha, em competições oficiais da modalidade, há dez anos.

Além das espanholas, as brasileiras ainda vão encarar a Hungria, três vezes medalhistas olímpicas; a Angola, tetracampeã africana; a Holanda, campeã do Mundial em 2021; e a França, atual campeã dos Jogos. O handebol feminino busca superar suas campanhas anteriores, que não resultaram em medalhas. Em Londres 2012 e Rio 2016, a seleção chegou às quartas de final. Em Tóquio, a eliminação aconteceu logo na primeira fase da competição. O formato da competição consiste em 12 seleções divididas em dois grupos com seis em cada. As partidas são jogadas em turno único, com as vitórias valendo dois pontos. Os quatro mais bem colocados em cada grupo avançam para as eliminatórias, que se iniciam na fase de quartas de final, enquanto os dois últimos são eliminados do torneio.

O próximo compromisso do handebol feminino será no domingo (28), às 4h (de Brasília), contra a Hungria. Ainda hoje, pelo Grupo B, a Holanda venceu a Angola por 34 a 31, e figura no topo da tabela junto do Brasil. O último jogo do grupo, entre Hungria e França, acontece às 14h (de Brasília).