Seleção feminina de handebol atropela Angola e avança às quartas de final em Paris

Com grande atuação de Gabi Moreschi, o Brasil espera a definição dos outros grupos para conhecer seu adversário na próxima fase

BRUNO RUAS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Seleção comemora classificação após bater Angola



O Brasil buscou a classificação às quartas de final do handebol feminino, nas Olimpíadas de Paris-2024, contra a Angola, nesse sábado (03). Dominando desde o começo do jogo, apesar do primeiro gol ter sido das adversárias, o time brasileiro abriu quatro gols de vantagem e forçou um pedido de tempo. A goleira Gabi Moreschi fez um grande primeiro período, fechando o gol com defesas difíceis (defendeu 13 de 19 bolas ao gol) e freando o ataque angolano, que era pouco eficiente. Se aproximando ao final do primeiro tempo as brasileiras não davam sinais de que iam diminuir o ritmo. Com larga vantagem, o jogo foi para o intervalo 14 a 6.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com o início do segundo tempo, a Angola parecia ter acertado a sua marcação no perímetro, e começou a buscar a tirar a vantagem, mas durou pouco. Com 35 minutos de partida, jogadora Albertina Kassoma, de Angola, precisou se retirar da partida por lesão e complicou ainda mais a situação do time. A Seleção brasileira não parou de pressionar e fechou o jogo já no meio do segundo tempo. Gabriela Bitolo liderou o jogo em gols, com 7 (78%) de aproveitamento.

Nos últimos dez minutos do jogo, Angola foi para o tudo ou nada e começou a atacar sem goleira, mas não teve forças para descontar os dez gols de diferença. Placar final 30 x 19, e o Brasil espera as partidas dos outros grupos para saber seu adversário e a data de seu jogo.