Simone Biles abandona salto ‘Biles II’ após Olimpíada de Paris-2024

Movimento é exclusivo da atleta e possui um grau de dificuldade de 6,400, o que o torna um dos mais complexos na ginástica e é o motivo da parada

EFE/EPA/ANNA SZILAGYI Biles conquistou um total de quatro medalhas, sendo três delas de ouro nas Olimpíadas de Paris



Simone Biles comunicou, por meio de suas redes sociais, que não irá mais realizar o salto “Biles II”, considerado o mais desafiador do mundo, após as Olimpíadas de Paris-2024. O movimento, conhecido como “Yurchenko Double Pike”, é exclusivo da atleta e possui um grau de dificuldade de 6,400, o que o torna um dos mais complexos na ginástica. Durante sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Biles conquistou um total de quatro medalhas, sendo três delas de ouro nas categorias individual geral, por equipes e no salto, além de uma medalha de prata no solo. O salto Biles II foi fundamental para suas conquistas, especialmente em relação à sua principal concorrente, Rebeca Andrade.

Apesar de seu sucesso recente, Biles afirmou que não pretende mais utilizar o Yurchenko Double Pike em competições futuras. Ela ainda está avaliando a possibilidade de competir nos Jogos Olímpicos de 2028, mas já deixou claro que não repetirá o salto em eventos oficiais. A ginasta expressou sua empolgação em relação à próxima Olimpíada, que ocorrerá em Los Angeles, mas reafirmou que sua última execução do salto Biles II foi em Paris. Essa decisão marca um novo capítulo em sua carreira, onde ela busca novas formas de se destacar sem depender desse movimento específico.

