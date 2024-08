YouTube fecha acordo inédito para transmitir Jogos Paralímpicos

Disputas começam dia 28 de agosto a vão até 8 de setembro; eventos será disponibilizada em países como Argélia, Egito, Quênia, Indonésia, Chile, Colômbia, Canadá e Japão

EFE/EPA/Teresa Suarez Atletas paralímpicos Sandrine Martinet, Arnaud Assouman, o técnico Franck Bornerand e um juiz prestam juramento e se comprometem a respeitar e promover os valores paralímpicos durante a Cerimônia de Abertura do Paris 2024



O YouTube fechou um acordo inédito com o Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) para transmitir ao vivo e gratuitamente os Jogos de Paris-2024 em dezenas de países da Ásia, América Latina e África, anunciou a empresa nesta quarta-feira (28). A iniciativa prevê “cerca de 1.400 horas de transmissão ao vivo (…) cobrindo integralmente os 22 esportes paralímpicos e as cerimônias de abertura e encerramento”, indicou o YouTube em seu comunicado. A transmissão ao vivo do evento, cujas provas serão disputadas de 28 de agosto a 8 de setembro, será disponibilizada em países como Argélia, Egito, Quênia, Indonésia, Chile, Colômbia, Canadá e Japão. No total, o YouTube oferecerá, em apoio aos 160 transmissores oficiais, um acesso gratuito em 175 mercados e territórios do mundo. A plataforma de vídeos, que pertence ao Google, colocará no ar também, a cada dia, mais de 1.200 clipes e momentos fortes da competição no canal dos Jogos Paralímpicos.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo