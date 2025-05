Jovem Pan fecha parceria com o Thunder Fight e leva o MMA para sua programação multiplataforma até o final de 2025﻿

Com mercado que movimenta mais de R$ 1 bilhão no Brasil, segmento representa nova frente de atuação

O Grupo Jovem Pan firmou uma nova parceria com o Thunder Fight, um dos mais relevantes eventos de MMA do país. A partir de maio, as lutas passam a ser exibidas com exclusividade nas plataformas da emissora, incluindo o canal Jovem Pan News (TV por assinatura), o YouTube Jovem Pan Esportes e o Panflix, aplicativo de streaming gratuito da Jovem Pan.

A entrada no universo das artes marciais mistas amplia o portfólio esportivo do grupo e insere a marca Jovem Pan em um mercado que movimenta mais de R$ 1 bilhão por ano no Brasil, abrangendo eventos, academias, transmissões, licenciamento e ações promocionais. O MMA figura entre os esportes com maior apelo junto ao público jovem, e o Brasil é reconhecido como uma das principais potências globais da modalidade.

Para o mercado publicitário, a transmissão do Thunder Fight representa uma oportunidade de exposição em um conteúdo ao vivo, multiplataforma e com alto potencial de engajamento. As marcas patrocinadoras contam com um pacote de entregas comerciais composto por inserções institucionais nos momentos-chave das transmissões, como vinhetas de abertura e encerramento, presença em chamadas promocionais, comerciais em breaks e inserções virtuais na tela.

Além disso, há espaço para formatos diferenciados de ativação, incluindo ações de conteúdo integrado como testemunhais, branded content e inserções personalizadas durante os intervalos. Todas as entregas podem ser adaptadas conforme o perfil e os objetivos estratégicos de cada cliente.

“A parceria com o Thunder Fight representa mais um passo na consolidação da Jovem Pan como uma plataforma relevante também no universo esportivo. O MMA é um fenômeno no Brasil, com um público extremamente engajado, e estamos preparados para entregar uma experiência de transmissão de alta qualidade, com alcance nacional e oportunidades reais de conexão entre marcas e audiência”, afirma Gabriel Dias, diretor de esportes do Grupo Jovem Pan.

“Essa é uma parceria pioneira e necessária para os dois lados, que vai ajudar muito tanto a Jovem Pan quanto o Thunder Fight. A Jovem Pan é pioneira em quase tudo o que faz, e o Thunder Fight é um dos principais movimentos de lutas no Brasil — é o evento com maior número de edições e com o maior número de atletas que chegaram ao UFC. Essa união abre portas para muitos talentos. A Jovem Pan tem um papel importante na comunicação do Brasil, por isso vejo esse encontro como algo essencial. Tenho certeza de que a Jovem Pan vai oferecer muito ao Thunder Fight, e o Thunder, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para elevar ainda mais a qualidade e a visibilidade do projeto,” acrescenta Antonio Carlos de Oliveira, coordenador de comunicação do Thunder Fight.

Evento de estreia na Jovem Pan acontece em 25 de maio, com luta internacional e retorno de Caio Machado

A primeira transmissão da nova fase acontece no domingo, 25 de maio, das 15h45 às 18h, com um card que inclui dois confrontos internacionais — Brasil x Israel e Brasil x Estados Unidos — e a estreia de Caio Machado após sua passagem pelo UFC. O lutador assinou recentemente com um evento russo e fará no Thunder Fight sua primeira luta após a mudança.

O card conta ainda com atletas em ascensão no cenário nacional, reforçando o papel do Thunder Fight como etapa decisiva na trajetória de lutadores brasileiros rumo aos maiores eventos do esporte. As lutas serão transmitidas ao vivo pelo canal Jovem Pan News, na TV por assinatura, e pelo canal Jovem Pan Esportes no YouTube.

