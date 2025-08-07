Agenda do Ceará hoje (07/08/2025); curtinhas do L!
Time continua treinando com foco no Palmeiras
O Ceará empatou com o Flamengo por 1 a 1 no último domingo (3), na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a reapresentação na terça-feira (5), o Vovô segue com a semana livre para treinos. O próximo adversário será o Palmeiras, no domingo (10).
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Agenda
O Ceará enfrentou o Flamengo no domingo (3) e empatou em 1 a 1. A partida aconteceu na Arena Castelão, valendo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta abriu o placar e Pedro Raul empatou no 2º tempo.
O elenco do Alvinegro fez sua reapresentação na última terça-feira (5). A equipe cearense volta a campo somente no próximo domingo (10), fora de casa, contra o Palmeiras. Assim, o técnico Léo Condé segue com a semana livre para treinos.
Futebol de base
O sub-17 do Ceará não atuará nesta quinta-feira (7). O próximo embate da categoria será contra o Fortaleza, com data a ser definida.
O sub-20 empatou em 1 a 1 com o Falcon-SE, fora de casa, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O próximo jogo será na quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), diante do CRB.
➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quinta-feira (7). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.
Próximos jogos do Ceará
- 10/08 – 16h – Palmeiras x Ceará – Campeonato Brasileiro
- 16/08 – 16h – Ceará x RB Bragantino – Campeonato Brasileiro
- 20/08 – 21h30 – Bahia x Ceará – Copa do Nordeste
- 23/08 – 21h – Grêmio x Ceará – Campeonato Brasileiro
- 31/08 – a definir – Ceará x Juventude – Campeonato Brasileiro
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.