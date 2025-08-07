Agenda do Ceará hoje (07/08/2025); curtinhas do L!

Time continua treinando com foco no Palmeiras

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Treino do Ceará

O Ceará empatou com o Flamengo por 1 a 1 no último domingo (3), na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a reapresentação na terça-feira (5), o Vovô segue com a semana livre para treinos. O próximo adversário será o Palmeiras, no domingo (10).

Agenda

O Ceará enfrentou o Flamengo no domingo (3) e empatou em 1 a 1. A partida aconteceu na Arena Castelão, valendo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta abriu o placar e Pedro Raul empatou no 2º tempo.

O elenco do Alvinegro fez sua reapresentação na última terça-feira (5). A equipe cearense volta a campo somente no próximo domingo (10), fora de casa, contra o Palmeiras. Assim, o técnico Léo Condé segue com a semana livre para treinos.

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não atuará nesta quinta-feira (7). O próximo embate da categoria será contra o Fortaleza, com data a ser definida.

O sub-20 empatou em 1 a 1 com o Falcon-SE, fora de casa, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O próximo jogo será na quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), diante do CRB.

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quinta-feira (7). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará