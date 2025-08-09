Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Agenda do Ceará hoje (09/08/2025); curtinhas do L!

Elenco viaja para São Paulo neste sábado

  • 09/08/2025 04h30
Foto: Felipe Santos/Ceará SC Treino do Ceará Treino do Ceará

O Ceará realiza treino de apronto na manhã deste sábado (9). No início da tarde, o elenco embarca para São Paulo (SP). O próximo adversário da equipe será o Palmeiras, no domingo (10), a partir das 16h (de Brasília). A partida no Allianz Parque acontecerá pela 19ª rodada do Brasileirão.

Agenda

O elenco do Alvinegro fez sua reapresentação na última terça-feira (5). A equipe faz treino de apronto neste sábado (9) e, em seguida, viaja para São Paulo.

O clube volta a campo neste domingo (10), fora de casa, contra o Palmeiras. A bola rola no Allianz Parque a partir das 16h (de Brasília). O Alviverde, terceiro colocado na Série A, vem de eliminação para o rival Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil.

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não atuará neste sábado (9). O próximo embate da categoria será contra o Fortaleza, com data a ser definida.

O sub-20 empatou em 1 a 1 com o Falcon-SE, fora de casa, valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O próximo jogo será na quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), diante do CRB.

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste sábado (9). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará

  • 10/08 – 16h – Palmeiras x Ceará – Campeonato Brasileiro
  • 16/08 – 16h – Ceará x RB Bragantino – Campeonato Brasileiro
  • 20/08 – 21h30 – Bahia x Ceará – Copa do Nordeste
  • 23/08 – 21h – Grêmio x Ceará – Campeonato Brasileiro
  • 31/08 – a definir – Ceará x Juventude – Campeonato Brasileiro
Comentários

