Agenda do Ceará hoje (13/08/2025); curtinhas do L!

Time segue treinando com foco no RB Bragantino

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Partida entre Palmeiras e Ceará, pelo Brasileirão

O Ceará se reapresentou e segue treinando nesta quarta-feira (13). O próximo jogo do Alvinegro será no sábado (16), diante do RB Bragantino, abrindo o returno da competição.

Agenda

O Ceará perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 no último domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão. Lourenço abriu o placar para o Alvinegro, mas Flaco López e Vitor Roque garantiram a virada para os mandantes.

A reapresentação do elenco aconteceu na terça-feira (12). O time continua treinando nesta nesta quarta-feira (13), com uma semana livre para o técnico Léo Condé. O próximo jogo do Alvinegro será no sábado (16), diante do RB Bragantino, na Arena Castelão. O embate terá início às 16h (de Brasília).

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não atuará nesta quarta-feira (13). O próximo embate da categoria será contra o Anjos do Céu-CE, no sábado (16), às 9h30 (de Brasília).

O sub-20 entra em campo nesta quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), diante do CRB. A partida será válida pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quarta-feira (13). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará