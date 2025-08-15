Agenda do Ceará hoje (15/08/2025); curtinhas do L!

Equipe segue treinando com foco no RB Bragantino

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Treino do Ceará

O Ceará se reapresentou e segue treinando nesta sexta-feira (15). O próximo jogo do Alvinegro será no sábado (16), diante do RB Bragantino, abrindo o returno do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda

O Ceará perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 no último domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão. Lourenço abriu o placar para o Alvinegro, mas Flaco López e Vitor Roque garantiram a virada para os mandantes.

A reapresentação do elenco aconteceu na terça-feira (12). O time continua treinando nesta sexta-feira (15), com uma semana livre para o técnico Léo Condé. O próximo jogo do Alvinegro será no sábado (16), diante do RB Bragantino, na Arena Castelão. O embate terá início às 16h (de Brasília).

➡️ Ingressos de Ceará x RB Bragantino estão à venda: veja preços e onde comprar

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não atuará nesta sexta-feira (15). O próximo embate da categoria será contra o Anjos do Céu-CE, no sábado (16), às 9h30 (de Brasília).

O sub-20 enfrentou o CRB pela fase de grupos da Copa do Nordeste e venceu por 1 a 0. O próximo compromisso será diante do QFC-RN, na terça-feira (19), a partir das 15h (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta sexta-feira (15). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará