Agenda do Ceará hoje (16/08/2025); curtinhas do L!

Time recebe o RB Bragantino pelo Brasileirão

  • 16/08/2025 08h00
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Treino do Ceará Treino do Ceará

O Ceará recebe o RB Bragantino neste sábado (16), na Arena Castelão, abrindo o returno do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

Agenda: Ceará x RB Bragantino

O Ceará recebe o RB Bragantino neste sábado (16), na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate terá início às 16h (de Brasília). O Alvinegro é o atual 12º colocado no torneio nacional, com 22 pontos conquistados.

No embate válido pelo 1º turno, em Bragança Paulista (SP), o Vovô abriu 2 a 0 com gols de Pedro Raul e Marllon. No entanto, os paulistas reagiram e empataram em tentos de Laquintana e Eric Ramires.

Futebol de base

O sub-17 do Ceará recebe o Anjos do Céu-CE neste sábado (16), às 9h30 (de Brasília), pelo Campeonato Cearense da categoria.

O sub-20 enfrentou o CRB pela fase de grupos da Copa do Nordeste e venceu por 1 a 0. O próximo compromisso será diante do QFC-RN, na terça-feira (19), a partir das 15h (de Brasília).

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste sábado (16). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará

  • 16/08 – 16h – Ceará x RB Bragantino – Campeonato Brasileiro
  • 20/08 – 21h30 – Bahia x Ceará – Copa do Nordeste
  • 23/08 – 21h – Grêmio x Ceará – Campeonato Brasileiro
  • 31/08 – a definir – Ceará x Juventude – Campeonato Brasileiro
  • 13/08 – a definir – Vasco x Ceará – Campeonato Brasileiro
