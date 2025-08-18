Agenda do Ceará hoje (18/08/2025); curtinhas do L!
Time encara o Bahia nesta semana
O Ceará venceu o RB Bragantino por 1 a 0 no último sábado (16), na Arena Castelão, abrindo o returno do Campeonato Brasileiro. O gol do Alvinegro foi marcado por Aylon.
Agenda
Com isso, a equipe de Léo Condé subiu para 25 pontos na tabela, ocupando o décimo lugar. O próximo compromisso será na quarta-feira (20), diante do Bahia, pela Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (de Brasília).
O confronto pela semifinal da competição acontecerá em jogo único. O Vovô busca uma vaga na final do torneio.
Futebol de base
O sub-17 do Ceará derrotou o Anjos do Céu-CE por 2 a 1 no último sábado (16), pelo Campeonato Cearense da categoria. O próximo jogo será contra o Floresta, no dia 30 (sábado), às 9h30 (de Brasília).
O sub-20 enfrentou o CRB pela fase de grupos da Copa do Nordeste e venceu por 1 a 0. O próximo compromisso será diante do QFC-RN, na terça-feira (19), a partir das 15h (de Brasília).
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta segunda-feira (18). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.
Próximos jogos do Ceará
- 20/08 – 21h30 – Bahia x Ceará – Copa do Nordeste
- 23/08 – 21h – Grêmio x Ceará – Campeonato Brasileiro
- 30/08 – 16h – Ceará x Juventude – Campeonato Brasileiro
- 14/09 – a definir – Vasco x Ceará – Campeonato Brasileiro
- 21/09 – a definir – Ceará x Bahia – Campeonato Brasileiro
