Agenda do Ceará hoje (22/08/2025); curtinhas do L!

Agenda do Ceará hoje (22/08/2025)
Time realiza treino de apronto nesta sexta-feira
O Ceará perdeu para o Bahia por 1 a 0 na última quarta-feira (20), pela semifinal da Copa do Nordeste. O time volta a campo no sábado (23), contra o Grêmio, pelo Brasileirão.
Agenda
O Ceará perdeu para o Bahia por 1 a 0 na última quarta-feira (20), valendo pela semifinal da Copa do Nordeste. Tiago, nos acréscimos do 2º tempo, garantiu a classificação dos mandantes.
O elenco realiza treino de apronto nesta sexta-feira (22), no CT do Internacional. O Vovô encara o Grêmio no sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Futebol de base
O sub-17 do Ceará derrotou o Anjos do Céu-CE por 2 a 1 no último sábado (16), pelo Campeonato Cearense da categoria. O próximo jogo será contra o Floresta, no dia 30 (sábado), às 9h30 (de Brasília).
O sub-20 venceu o QFC-RN por 2 a 0 na terça-feira (19), pela Copa do Nordeste da categoria. Assim, o time obteve vaga nas quartas do torneio. O adversário será o Sport, com data a ser definida.
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta sexta-feira (22). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.
Próximos jogos do Ceará
- 23/08 – 21h – Grêmio x Ceará – Campeonato Brasileiro
- 30/08 – 16h – Ceará x Juventude – Campeonato Brasileiro
- 14/09 – a definir – Vasco x Ceará – Campeonato Brasileiro
- 21/09 – a definir – Ceará x Bahia – Campeonato Brasileiro
- 28/09 – a definir – São Paulo x Ceará – Campeonato Brasileiro
