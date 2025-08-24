Agenda do Ceará hoje (24/08/2025); curtinhas do L!

Time empatou com o Grêmio pelo Brasileirão

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Treino do Ceará

O Ceará empatou em 0 a 0 com o Grêmio no último sábado (23), valendo pela 21ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro é o décimo colocado no torneio nacional, com 26 pontos.

Agenda

O retorno à capital Fortaleza acontecerá nas primeiras horas deste domingo (24). Depois de dois embates como visitante, o Alvinegro receberá o Juventude no sábado (30), pelo Brasileirão.

Futebol de base

O sub-17 do Ceará derrotou o Anjos do Céu-CE por 2 a 1 no sábado (16), pelo Campeonato Cearense da categoria. O próximo jogo será contra o Floresta, no dia 30 (sábado), às 9h30 (de Brasília).

O sub-20 venceu o QFC-RN por 2 a 0 na terça-feira (19), pela Copa do Nordeste da categoria. Assim, o time obteve vaga nas quartas do torneio. O adversário será o Sport, na quarta-feira (27), às 15h (de Brasília).

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste domingo (24). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará