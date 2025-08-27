Agenda do Ceará hoje (27/08/2025); curtinhas do L!

Sub-20 estará em campo

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Treino do Ceará

O Ceará empatou em 0 a 0 com o Grêmio no último sábado (23), valendo pela 21ª rodada do Brasileirão. Depois de sua reapresentação, o elenco alvinegro seguirá treinando nesta quarta-feira (27).

Agenda

Após reapresentação, o elenco continuará treinando nesta quarta-feira (27). Vindo de dois embates como visitante, o clube receberá o Juventude no sábado (30), valendo pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo na Arena Castelão terá início às 16h (de Brasília).

Futebol de base

O sub-17 do Ceará derrotou o Anjos do Céu-CE por 2 a 1, pelo Campeonato Cearense da categoria. O próximo jogo será contra o Floresta, no dia 30 (sábado), às 9h30 (de Brasília).

O sub-20 enfrentará o Sport nesta quarta-feira (27), em casa, em duelo pelas quartas da Copa do Nordeste. A bola rola às 15h (de Brasília).

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quarta-feira (27). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

