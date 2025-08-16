Agenda do Fortaleza hoje (16/08/2025); curtinhas do L!
Time visita o Fluminense neste sábado
O Fortaleza visita o Fluminense neste sábado (16), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).
Agenda: Fluminense x Fortaleza
O Fortaleza encara o Fluminense neste sábado (16), às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo será realizado no Maracanã. O time de Renato Paiva está em 18º lugar na tabela, com 15 pontos conquistados.
O Tricolor iniciará, ainda no Rio de Janeiro (RJ), a sua preparação para visitar o Vélez Sarsfield-ARG, pela volta das oitavas da Copa Libertadores – a ida terminou empatada em 0 a 0. O duelo decisivo acontecerá na terça-feira (19), às 19h (de Brasília).
Futebol de base
O sub-17 do Tricolor enfrenta o Aliança-CE neste sábado (16), às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Cearense.
O sub-20 vem de goleada por 6 a 0 sobre o Jaciobá-AL, valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A equipe cearense volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 15h (de Brasília), diante do América-RN.
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na última sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 16/08 – 16h – Fluminense x Fortaleza – Campeonato Brasileiro
- 19/08 – 19h – Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza – Copa Libertadores
- 24/08 – 18h30 – Fortaleza x Mirassol – Campeonato Brasileiro
- 31/08 – 20h30 – Internacional x Fortaleza – Campeonato Brasileiro
- 14/09 – a definir – Fortaleza x Vitória – Campeonato Brasileiro
