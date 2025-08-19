Agenda do Fortaleza hoje (19/08/2025); curtinhas do L!

Clube enfrenta o Vélez Sarsfield nesta terça-feira

Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza EC Treino do Fortaleza

O Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield-ARG nesta terça-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores. O duelo acontecerá às 19h (de Brasília).

Agenda: Vélez Sarsfield x Fortaleza

O Fortaleza encara o Vélez Sarsfield nesta terça-feira (19), a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores – a ida terminou empatada em 0 a 0.

O vencedor avançará para as quartas da competição. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Futebol de base

O sub-17 do Tricolor enfrentou o Aliança-CE no último sábado (16) e venceu por 6 a 0, pelo Campeonato Cearense. O time volta a campo na quarta-feira (20), contra o Fluminense, pelo Brasileiro. A bola rola às 15h (de Brasília).

O sub-20 vem de goleada por 6 a 0 sobre o Jaciobá-AL, valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A equipe cearense volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 15h (de Brasília), diante do América-RN.

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na última sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.

