Agenda do Fortaleza hoje (23/08/2025); curtinhas do L!

Equipe faz treino de apronto neste sábado

  • Por Lance!
  • 23/08/2025 07h00
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Treino do Fortaleza Treino do Fortaleza

O Fortaleza realiza treino de apronto na tarde deste sábado (23). A equipe, que vem de derrota para o Vélez Sarsfield-ARG, volta a campo no domingo (24), contra o Mirassol, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Agenda

O Fortaleza perdeu para o Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 na última terça-feira (19), fora de casa, pela Copa Libertadores. Como os times empataram por 0 a 0 na ida, o Leão foi eliminado do torneio.

O time segue faz treino de apronto na tarde deste sábado (23). A equipe volta a campo no domingo (24), em casa, contra o Mirassol. A bola rola às 18h30 (de Brasília). O Tricolor é o 19º colocado na competição, com 15 pontos.

Futebol de base

O sub-17 entra em campo neste sábado (23), contra o Ferroviário, pelo Estadual. A bola rola às 15h (de Brasília).

O sub-20 vem de triunfo por 2 a 0 sobre o América-RN, pela Copa do Nordeste. O adversário nas quartas será o Retrô, na quarta-feira (27), às 16h (de Brasília).

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza

  • 24/08 – 18h30 – Fortaleza x Mirassol – Campeonato Brasileiro
  • 31/08 – 20h30 – Internacional x Fortaleza – Campeonato Brasileiro
  • 14/09 – a definir – Fortaleza x Vitória – Campeonato Brasileiro
  • 21/09 – a definir – Palmeiras x Fortaleza – Campeonato Brasileiro
  • 28/09 – a definir – Fortaleza x Sport – Campeonato Brasileiro
