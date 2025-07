Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 02/07/2025

Galo treina em dois períodos nesta quarta

Foto: Pedro Souza / Atlético Treino do Atlético-MG

O Atlético-MG tem dia cheio nesta quarta-feira (2). O profissional masculino treina em dois períodos na Cidade do Galo. Enquanto isso, o sub-20 e o sub-17 também farão atividades, porém a categoria até 17 anos terá partida contra o Corinthians.

Agenda

O elenco masculino do Atlético irá ter treino em dois turnos nesta quarta-feira (2). A primeira atividade será às 10h (de Brasília), na Cidade do Galo.

O segundo turno será na parte da tarde, às 16h, no centro de treinamento atleticano. Os jogadores seguem fazendo atividades com a comissão, enquanto Cuello e Arana farão atividades separadas do grupo, a dupla fará uma corrida no campo, em separado, com a preparação física e fisioterapia. O lateral e o atacante do Atlético possuem ambos uma lesão na coxa direita.

Galinho

O sub-20 do Atlético treina às 9h30, na Cidade do Galo. Já o sub-17, treina às 8h, e terá jogo às 15h, na Arena MRV. O Galinho enfrenta o Corinthians, pelo Brasileirão da categoria. Os mineiros ocupam a 14ª colocação, enquanto os paulistas são o 8° colocado.

Chegada de zagueiro histórico

Cinco anos atrás, no dia 2 de julho de 2020, Júnior Alonso era anunciado como novo reforço do Atlético. O defensor que fez história no Galo iniciava ali a primeira, de três até aqui, passagem pelo clube.

São 146 partidas com a camisa atleticana, além de conquistar quatro Campeonatos Mineiros, um Brasileirão e uma Copa do Brasil, tendo sido capitão em boa parte dos troféus conquistados.

