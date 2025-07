Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 06/07/2025

Equipe masculina e feminina estão de folga neste domingo

Foto: Pedro Souza / Atlético Arana volta a treinar com bola no Atlético-MG

Este domingo (6) é um dia parado na Cidade do Galo. O elenco profissional masculino e o feminino do Atlético-MG recebem folga e não treinam.

Agenda

O elenco masculino do Atlético está de folga neste domingo. Os atletas atleticanos terão um descanso ao lado da família após uma semana intensa de treinos. O Galo se prepara para retornar a atuar oficialmente na próxima semana.

Feminino

Após garantir a volta para a elite do futebol feminino nacional, as Vingadoras também recebem folga neste domingo.

Estreia de um futuro ídolo

17 anos atrás, em um dia seis de julho de 2008, Mariano estreava pelo Atlético. O lateral direito estava no início da carreira profissional. O jogo em questão foi contra o Palmeiras e terminou em 1 a 1.

Mariano não teve boa passagem na época pelo Galo, colecionando apenas 19 partidas. Ele estava emprestado pela Tombense. 12 anos depois, o lateral, mais experiente, retornou ao clube e começou a reescrever sua história no Atlético.

Dessa vez, Mariano fez 165 partidas com a camisa atleticana, conquistando quatro Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil, um Brasileiro e uma Super Copa do Brasil. Marcando assim de vez o nome na história do Galo.

Atualmente, o lateral não joga mais pelo Atlético, mas sim pelo América. Recentemente, Mariano entrou na justiça contra o Galo, alegando falta de pagamento de valores referentes à saída dele do clube no final da última temporada. O caso está em segredo de justiça.

