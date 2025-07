Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 09/07/2025

Galinho joga a vida no Brasileirão sub-20

Foto: Pedro Souza / Atlético Elenco do Atlético-MG em treino

Esta quarta-feira (9) promete no Atlético-MG. O masculino fará treino aberto à imprensa na Cidade do Galo, com a presença do Lance! O sub-20 joga a vida no Campeonato Brasileiro da categoria. Enquanto isso, as Vingadoras seguem de folga. Veja a programação desta quarta-feira no Galo.

Agenda

O elenco profissional masculino do Atlético treina pela parte da manhã desta quarta-feira (9). A atividade será às 10h (de Brasília), e contará com a presença da imprensa. O Lance! estará presente para acompanhar o treinamento atleticano.

Arana retornou a treinar com os companheiros e está liberado pelo DM. Enquanto isso, Cuello segue dando voltas no campo, mas volta a treinar com bola em separado do restante do grupo. Já Cadu e Carlos Maia ficam na academia.

Galinho

Esta quarta-feira marca o jogo da vida do Atlético sub-20. O Galinho enfrenta o Atlético-GO, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. É a uma das últimas chances dos mineiros deixarem o Z3 do torneio.

A bola vai rolar às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Goiás. Para sair da zona de rebaixamento, o Atlético precisa vencer e torcer para o Cuiabá perder para o Vasco. O xará goianiense é o lanterna da competição.

Feminino

O elenco feminino do Atlético está de folga. Após as Vingadoras carimbarem o retorno à elite do futebol nacional, receberam folga até o dia 15 deste mês.

