Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 10/07/2025

Foto: Pedro Souza / Atlético Cuca em treino do Atlético-MG

Esta quinta-feira (10) não será muito movimentada no Atlético-MG. O masculino fará treino na Cidade do Galo, às 10h (de Brasília). Enquanto isso, as Vingadoras seguem de folga. Veja a programação desta quinta-feira no Galo.

Agenda

O elenco profissional masculino do Atlético treina pela parte da manhã desta quinta-feira (11). A atividade será às 10h (de Brasília).

Arana retornou a treinar com os companheiros e está liberado pelo DM. Enquanto isso, Cuello está na transição, fazendo parte dos treinamentos com o restante dos companheiros. Já Cadu e Carlos Maia ficam na academia.

Patrick (lombalgia) e Fausto Vera (gastroenterite) são dúvidas para o treinamento desta sexta-feira. Os volantes não possuem a presença garantida no treino.

Cuca vai treinar com um time titular que é o mais provável de iniciar a partida contra o Bahia. Provável Galo: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Dudu e Hulk.

Feminino

O elenco feminino do Atlético está de folga. Após as Vingadoras carimbarem o retorno à elite do futebol nacional, receberam folga até o dia 15 deste mês.

Galinho

O sub-20 do Atlético está de folga nesta quinta-feira. Já o sub-17, tem treino normal na Cidade do Galo, às 9h30 (de Brasília).

