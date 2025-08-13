Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 13/08/2025
Galo segue preparação para Sula
O Atlético-MG segue a preparação para o confronto contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana. O feminino treina na Vila Olímpica. Veja a programação do Galo nesta quarta-feira (13).
Agenda
Após empatar com o Vasco por 1 a 1, o Atlético muda a competição em foco. O Galo agora começa a preparação para a Sul-Americana. O alvinegro treina na Cidade do Galo às 10h (de Brasília) nesta quarta-feira, seguindo as preparações para o confronto contra o Godoy Cruz na quinta.
Ficha técnica último jogo
VASCO 1 X 1 ATLÉTICO
19ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
🥅 Gols: Gabriel Menino (0’/ 1T°) / Vegetti (17’/ 1T°)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Freitas (VAS), Paulo Henrique (VAS) e Vegetti (VAS) / Alexsander (CAM)
🟥 Cartão vermelho:
⚽ ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis), João Victor, Lucas Freitas e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho (Garré), Nuno Moreira (David) e Rayan; Vegetti.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Menino (Júnior Santos), Alan Franco e Igor Gomes (Alexsander) e Scarpa (Caio Paulista); Rony (Bernard) e Cuello (Biel).
Futebol feminino
A equipe feminina do Atlético treina na Vila Olímpica às 10h10 (de Brasília). As Vingadoras venceram o jogo de ida da semifinal da Série A2 do Brasileirão por 1 a 0, para cima do Santos. O jogo de volta será na próxima segunda-feira (18), na Vila Belmiro.
Próximos jogos do Galo
- 14 de agosto – Galo x Godoy Cruz – 19h (de Brasília) – Copa Sul-Americana
- 17 de agosto – Galo x Grêmio – 16h (de Brasília) – Campeonato Brasileiro
- 21 de agosto – Godoy Cruz x Galo – 19h (de Brasília) – Copa Sul-Americana
- 24 de agosto – São Paulo x Galo – 20h30 (de Brasília) – Campeonato Brasileiro
- 31 de agosto – Vitória x Galo – 18h30 (de Brasília) – Campeonato Brasileiro
