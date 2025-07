Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 15/07/2025

Galo viaja para a Colômbia no fim do dia

Foto: Paulo Henrique França / Atlético Hulk em treino do Atlético-MG

O Atlético-MG treina e viaja nesta terça-feira para a Colômbia, palco de jogo decisivo pela Sul-Americana. Hoje marca também o último dia de folga da equipe feminina do Galo.

Agenda

O elenco profissional masculino do Atlético irá treinar nesta segunda-feira, às 10h (de Brasília), na Cidade do Galo. A atividade faz parte da reta final de preparação da equipe para o confronto contra o Bucaramanga, válido pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Após o trabalho em campo, os jogadores realizarão os últimos ajustes táticos e passarão por avaliações da comissão técnica e do departamento médico para garantir que todos estejam em plenas condições físicas para a viagem.

No fim do dia, a delegação alvinegra embarca para a Colômbia em voo marcado para as 19h (de Brasília). O objetivo é chegar com antecedência para se adaptar às condições locais e finalizar os preparativos antes da partida decisiva.

O duelo contra o Bucaramanga marca mais um capítulo importante na busca do Galo por um título internacional nesta temporada.

Feminino

O elenco feminino do Atlético está de folga. Após as Vingadoras carimbarem o retorno à elite do futebol nacional, receberam folga até o dia 15 deste mês. É o último dia de folga das jogadoras atleticanas.

Galinho

O sub-20 do Atlético folga nesta terça-feira (15), enquanto o sub-17 treina às 9h, na Cidade do Galo.

Diego Souza

15 anos atrás, Diego Souza estreava com a camisa do Atlético. A partida era pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O Galo venceu por 3 a 2. Diego entrou aos 27 minutos do segundo tempo, no lugar de Tardelli.

Pelo Galo, Diego Souza somou 34 jogos, marcando cinco gols e anotando três assistências. A passagem pelo Atlético foi rápida e não muito memorável.

