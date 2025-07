Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 23/07/2025

Diretoria irá conversar com atletas e pagar o que deve

Foto: Pedro Souza / Atlético Jogadores do Atlético-MG comemorando gol contra o Internacional

O dia promete no Atlético-MG. O elenco masculino treina na Arena MRV, na parte da tarde, porém antes haverá uma conversa da diretoria com os atletas. Já as Vingadoras treinam na Vila Olímpica. Veja a programação do Galo nesta quarta-feira (23).

Agenda

O elenco profissional masculino do Atlético treina às 15h30 (de Brasília), na Arena MRV. Antes do treino haverá uma conversa da diretoria com os jogadores. A terça-feira foi muito agitada dentro do Galo. Rony entrou na justiça pedindo rescisão por conta de atraso de pagamentos, mas voltou atrás. Enquanto outros atletas notificaram o clube extrajudicialmente.

Os donos da SAF do Atlético irão realizar o pagamento do que devem, nesta quarta-feira. Após o pagamento haverá a conversa com os atletas.

Futebol feminino

A equipe feminina do Atlético treina na Vila Olímpica, às 10h (de Brasília). As Vingadoras voltam a jogar apenas no dia 11 de agosto, contra o Santos, pela semifinal do Brasileirão A2 feminino. O Galo está garantido na elite do Campeonato Brasileiro da categoria.

Futebol de base

O elenco sub-20 do Atlético encerra a péssima campanha no Campeonato Brasileiro da categoria nesta quarta-feira. O Galinho enfrenta o Red Bull Bragantino, na última rodada da competição. A partida será às 15h (de Brasília), junto com o restante dos jogos. A bola rola no Sesc Venda Nova.

O Galo é o 19° colocado, podendo chegar na 18ª colocação caso vença sua partida e o Internacional perca. Ainda sim, o clube não consegue deixar a zona de rebaixamento, e vai jogar a segunda divisão na próxima temporada.

