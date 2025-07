Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 24/07/2025

Galo joga pela Sula nesta quinta

Atlético-MG Sul-Americana 2025. Foto: Pedro Souza/Atlético

O dia promete no Atlético-MG. O elenco masculino joga na Arena MRV, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Já as Vingadoras treinam na Vila Olímpica. Veja a programação do Galo nesta quinta-feira (24).

Agenda

O Atlético entra em campo nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da Sul-Americana. O Galo precisa de apenas um empate, depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0. A partida será às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Futebol feminino

A equipe feminina do Atlético treina na Vila Olímpica, às 10h (de Brasília). As Vingadoras voltam a jogar apenas no dia 11 de agosto, contra o Santos, pela semifinal do Brasileirão A2 feminino. O Galo está garantido na elite do Campeonato Brasileiro da categoria.

Galo campeão

No dia 24 de julho de 2013, o Atlético-MG conquistou um dos maiores títulos de sua história: a Copa Libertadores da América, em uma noite inesquecível no Mineirão.

O Galo entrou em campo para o jogo de volta da final precisando reverter a desvantagem de 2 a 0 sofrida diante do Olimpia, do Paraguai, na partida de ida.

No tempo normal, o Atlético abriu o placar com Jô, logo no primeiro minuto do segundo tempo. A pressão aumentou até que, aos 41 minutos, Leonardo Silva marcou de cabeça e levou a decisão para a prorrogação, com o placar agregado empatado em 2 a 2. O Olimpia ainda teve um jogador expulso, mas mesmo com um a mais, o Galo não conseguiu marcar o terceiro gol.

A decisão foi então para os pênaltis, onde brilhou mais uma vez o goleiro Victor, que defendeu uma cobrança e consolidou sua fama de herói da campanha. Com vitória por 4 a 3 nas penalidades, o Atlético sagrou-se campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história.

