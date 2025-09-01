Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 01/9/2025

Tricolor baiano inicia preparação para final da Copa do Nordeste

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Rogério Ceni e Rezende em treino do Bahia

Depois da goleada sofrida para o Mirassol, o Bahia volta aos trabalhos na tarde desta segunda-feira em preparação para enfrentar o Confiança, pela final da Copa do Nordeste.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

O Tricolor treina nesta segunda e terça antes de embarcar para Aracaju, palco do jogo marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília). O confronto de volta está marcado para o próximo sábado, na Arena Fonte Nova.

+ Convocado para a Seleção, Jean Lucas não joga final da Copa do Nordeste pelo Bahia

Sub-17

Os Pivetes de Aço fecham, nesta segunda-feira, a preparação para enfrentar o América-MG às 15h desta terça-feira (horário de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Tricolor está na 18ª posição, com nove pontos, enquanto o Coelho vem logo atrás, com quatro.

Ingressos final da Copa do Nordeste

Os torcedores do Bahia que quiserem comparecer ao Bastistão nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para acompanhar a primeira final da Copa do Nordeste, pode comprar os ingressos para o setor de cadeiras vermelhas, destinado aos visitantes. O preço é R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia. A compra deve ser feita pela internet.

Próximos jogos do Bahia

Confiança x Bahia (21h30 do dia 03/09) – 1ª final da Copa do Nordeste

Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) – 2º jogo da final da Copa do Nordeste;

Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) – volta das quartas da Copa do Brasil;

Bahia x Cruzeiro (20h do dia 15/09) – 23ª rodada do Brasileirão;

Ceará x Bahia (16h do dia 20/09) – 24ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️Ceni admite erro em Mirassol x Bahia: ‘Primeira vez que tenho uma derrota dessa’

➡️Meia do Bahia comenta goleada sofrida para o Mirassol: ‘Ninguém quer passar por isso’

➡️Jean Lucas explica papel de Ceni na convocação para Seleção: ‘Pessoa especial’