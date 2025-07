Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 1/6/2025

Sub-17 do Tricolor tem jogo importante contra o Flamengo pelo Brasileiro

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia) Carlos Larocca comanda treino do Bahia Sub-17

O time profissional do Bahia segue preparação para enfrentar o Fortaleza, nas quartas da Copa do Nordeste, com treino na manhã desta terça.

Agenda do Bahia

A partir das 10h30 (horário de Brasília), os atletas se apresentam no CT Evaristo de Macedo para mais um dia de trabalhos, desta vez só em um turno. Ainda será feita uma entrevista coletiva, mas o atleta não foi divulgado.

Pivetes de Aço

O time sub-17 do Bahia, agora sob o comando de Carlos Larocca, entra em campo às 15h desta terça-feira (horário de Brasília) contra o Flamengo, no CT Evaristo de Macedo, pela oitava rodada do Brasileirão da categoria. O Tricolor está na 16ª posição, com sete pontos, enquanto o Rubro-Negro é o sexto, com 12.

— Estamos com uma boa expectativa para o jogo. Foram apenas quatro treinos junto ao grupo, mas os atletas têm se mostrado bastante comprometidos. Sabemos que enfrentaremos uma grande equipe, mas confiamos plenamente em nossas capacidades para fazer um grande jogo, mostrar o nosso futebol e conquistar o triunfo — disse o treinador ao canal oficial do clube.

Canal de atendimento

Segue em funcionamento a nova forma de comunicação com os torcedores desenhada pelo Bahia, a partir de um canal personalizado no WhatsApp. A ação está sendo realizada com o número +55 71 99738-6300, identificado com o nome “Esporte Clube Bahia” no aplicativo.

Mais de 5 mil torcedores já foram contatados pelo canal para apresentar os benefícios de se tornar sócio do clube e esclarecer dúvidas sobre planos, vantagens e o processo de adesão.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Fortaleza (21h30 do dia 09/07) – quartas da Copa do Nordeste;

Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão;

Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) – playoff da Sul-Americana;

Fortaleza x Bahia (16h do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão;

América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) – playoff da Sul-Americana.

