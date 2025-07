Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 10/7/2025

Tricolor volta aos treinos depois de classificação na Copa do Nordeste

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Rogério Ceni orienta jogadores em treino do Bahia

Sem tempo para comemorar a classificação na Copa do Nordeste, o Bahia volta aos treinos nesta quinta-feira em preparação para a partida contra o Atlético-MG, neste sábado, na Arena Fonte Nova.

Agenda do Bahia

O Tricolor retoma os trabalhos a partir das 15h30 desta quinta (horário de Brasília), na Cidade Tricolor. A partida contra o Galo está marcada para as 21h de sábado, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Ingressos Bahia x Atlético-MG

As vendas de ingressos para o público geral abrem a partir das 10h desta quinta-feira (horário de Brasília), exclusivamente pela internet. As vendas seguem até as 22h do dia do jogo, conforme a disponibilidade (clique aqui e saiba mais informações).

Programação da semana

Quinta (10) – 15h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Sexta (11) – 15h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Sábado (12) – 21h:

Bahia x Atlético-MG – Fonte Nova

Domingo (13) – 11h:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão; Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) – playoff da Sul-Americana;

(21h30 do dia 15/07) – playoff da Sul-Americana; Fortaleza x Bahia (16h do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão; América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) – playoff da Sul-Americana;

(21h30 do dia 22/07) – playoff da Sul-Americana; Bahia x Juventude (18h30 do dia 27/07) – 17ª rodada do Brasileirão.

