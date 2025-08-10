Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 10/8/2025

Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 10/8/2025

Tricolor descansa neste domingo

  Por Lance!
  10/08/2025 04h30
Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova

O Bahia folga neste domingo depois de um empate eletrizante contra o Fluminense no último sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Bahia

O elenco Tricolor terá semana livre antes de enfrentar o Corinthians, no próximo sábado, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada.

+ Bahia empata com o Fluminense e se recusa a perder na Fonte Nova

Feminino

As Mulheres de Aço perderam o primeiro jogo das quartas de final da Série A1 por 2 a 1 diante do Corinthians, no Batistão, em Aracaju, no último sábado. O time feminino agora decide a vaga nas semifinais contra o Timão às 21h da próxima sexta (horário de Brasília), no Pacaembu.

Base do Bahia

O time sub-20 não tem compromissos oficiais em campo neste domingo depois de bater o Atlético de Alagoinhas por 4 a 0, no último sábado, e se classificar para a final do Campeonato Baiano da categoria. O outro finalista é o Estrela de Março, que eliminou o Ypiranga nos pênaltis. O horário e data da decisão ainda serão definidos.

Já o sub-17 e sub-15 do Bahia também não têm compromissos neste domingo.

Próximos jogos do Bahia

  • Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;
  • Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste;
  • Bahia x Santos (16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão;
  • Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;
  • Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão.

