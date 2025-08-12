Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 12/8/2025

Tricolor se reapresenta nesta terça

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Santiago Arias em treino do Bahia

Depois de folga na última segunda-feira, o Bahia volta aos trabalhos nesta terça e inicia preparação para enfrentar o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

O elenco se reapresenta às 10h30 desta terça (horário de Brasília) e segue esse itinerário no CT Evaristo de Macedo até sexta, último dia de preparação. A bola rola na Neo Química Arena às 21h deste sábado.

+ Bahia se consolida no G-4 e fecha primeiro turno em busca de recorde no Brasileirão

Sub-17

A equipe sub-17 entra em campo nesta terça-feira em busca de recuperação depois de perder em casa, para o Bragantino, por 4 a 1 na última rodada. Desta vez o adversário é o Cuiabá. A bola rola a partir das 16h no CT Manoel Dresch, em Mato Grosso, para o confronto direto contra o Dourado. Enquanto o Bahia é o 17º, com oito pontos, o Cuiabá é 18º, com a mesma pontuação.

Feminino

Depois de perderem o primeiro jogo das quartas de final da Série A1 por 2 a 1 diante do Corinthians, no Batistão, em Aracaju, no último sábado, as Mulheres de Aço iniciam a preparação para o jogo de volta das semifinais contra o Timão, marcado para as 21h da próxima sexta (horário de Brasília), no Pacaembu.

Próximos jogos do Bahia

Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão; Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste; Bahia x Santos (16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️Ceni vê ‘soberba’ do Bahia contra o Fluminense e comenta crise de goleiros

➡️Bahia empata com o Fluminense e se recusa a perder na Fonte Nova

➡️Bahia se consolida no G-4 e fecha primeiro turno em busca de recorde no Brasileirão