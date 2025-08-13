Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 13/8/2025

Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 13/8/2025

Tricolor segue preparação para enfrentar o Corinthians

  • Por Lance!
  • 13/08/2025 06h00
Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Jogadores do Bahia reunidos durante treino Jogadores do Bahia reunidos durante treino

O Bahia se reapresentou na última terça-feira e segue, nesta quarta, a preparação para enfrentar o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Bahia

O elenco se apresenta às 10h30 desta quarta (horário de Brasília) e segue esse itinerário no CT Evaristo de Macedo até sexta, último dia de preparação. A bola rola na Neo Química Arena às 21h deste sábado.

+ Sorteio da Copa do Brasil: Bahia enfrenta o Fluminense nas quartas de final

Sub-20

O time sub-20 do Bahia entra em campo às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília) para enfrentar o Retrô, no CT Evaristo de Macedo, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste da categoria. Na estreia, o Tricolor bateu o Sport (PB) por 4 a 0, em Campina Grande, na Paraíba.

Tour na Fonte

A partir desta quarta, o Tour na Fonte retorna oficialmente. As visitas acontecem de quarta a domingo, com sessões às 10h e às 14h, e passam por diferentes áreas do estádio, das arquibancadas ao Museu do Bahia. O estacionamento é gratuito e o acesso é pelo Acesso 18, na Ladeira da Fonte das Pedras. Os ingressos podem ser comprados pela internet.

Próximos jogos do Bahia

  • Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;
  • Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste;
  • Bahia x Santos (16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão;
  • Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;
  • Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão.

