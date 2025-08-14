Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 14/8/2025

Tricolor segue preparação para enfrentar o Corinthians

Foto: Letícia Martins / EC Bahia Treino do time feminino do Bahia

O Bahia segue, nesta quinta-feira, a preparação para enfrentar o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão, e encerra, na categoria feminina, os trabalhos antes de partida decisiva contra o Timão, pelas quartas de final da Série A1.

Agenda do Bahia

O elenco se apresenta às 10h30 desta quinta (horário de Brasília) e segue esse itinerário no CT Evaristo de Macedo até sexta, último dia de preparação. A bola rola na Neo Química Arena às 21h deste sábado.

Já a equipe feminina entra em campo às 21h desta sexta-feira, quando visita o Corinthians no Pacaembu.

Time feminino

As Mulheres de Aço encerram nesta quinta a preparação para enfrentar o Corinthians às 21h desta sexta-feira (horário de Brasília), no Pacaembu, pelo jogo de volta das quartas de final da Série A1. No confronto de ida, o Bahia perdeu por 2 a 1 com gol no fim, no Batistão, em Aracaju.

Check-in Bahia x Ceará

O check-in para a partida única das semifinais da Copa do Nordeste contra o Ceará, maracada para as 21h30 da próxima quarta-feira, já está liberado para os sócios do plano Esquadrão na Fonte com prioridade 1. Os que têm prioridade 2 podem garantir o acesso ao jogo a partir das 10h desta quinta. A venda para o público geral só será liberada na segunda-feira.

Próximos jogos do Bahia

Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão; Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste; Bahia x Santos (16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão.

