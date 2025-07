Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 23/7/2025

Tricolor volta para Salvador nesta quarta

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Atletas do Bahia na Colômbia

Depois da eliminação dolorosa na Sul-Americana na última terça-feira, o Bahia volta da Colômbia nesta quarta já com a cabeça no Campeonato Brasileiro.

Agenda do Bahia

O elenco treina quinta, sexta e sábado em preparação para a partida contra o Juventude, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Ingressos Bahia x Juventude

O check-in para a partida contra o time gaúcho já está disponível para os sócios do plano Esquadrão na Fonte. O processo pode ser feito pelo Portal do Sócio, pela plataforma Ingresse ou pelo Site da Arena. O confronto está marcado para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília).

Sub-20

O Bahia fecha a participação no Campeonato Brasileiro Sub-20 às 15h desta quarta (horário de Brasília) quando visita o Cuiabá, no CT Manoel Dresch, no Mato Grosso. O Tricolor é o 14º colocado, com 19 pontos, enquanto o Dourado é o 16º, com 18.

Sub-14

O Bahia perdeu para o Coritiba na última terça-feira, por 3 a 0, e vai jogar a semifinal prata da Alcans Cup Sub-14, em Ribeirão Preto. O Tricolor entra em campo às 8h desta quarta (horário de Brasília) contra o I9, time da casa.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Juventude ( 18h30 do dia 27/07) – 17ª rodada do Brasileirão;

18h30 do dia 27/07) – 17ª rodada do Brasileirão; Bahia x Retrô (19h30 do dia 30/07) – jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil;

(19h30 do dia 30/07) – jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil; Sport x Bahia (16h do dia 02/08) – 18ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 02/08) – 18ª rodada do Brasileirão; Retrô x Bahia ( 19h30 do dia 05/08) – jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil.

19h30 do dia 05/08) – jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Bahia x Fluminense (data e horário ainda a definir) – 19ª rodada do Brasileirão.

