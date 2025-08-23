Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 23/8/2025
Tricolor finaliza preparação para enfrentar o Santos
O Bahia encerra, neste sábado, a preparação para enfrentar o Santos, em partida marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão.
Agenda do Bahia
O elenco tricolor se apresenta às 10h30 deste sábado no CT Evaristo de Macedo para o último trabalho. Depois do jogo, o time já começa a se preparar para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, marcada para a próxima quinta, também na Fonte Nova.
+ Tiago é o atleta mais eficiente do Bahia na temporada; veja números
Sub-20
Depois de aplicar 5 a 0 no jogo de ida, o Bahia decide o título do Campeonato Baiano Sub-20 à partir das 9h (de Brasília), em Serrinha, no interior do estado. O Tricolor é o grande favorito para levantar o sétimo troféu seguido. A partida será transmitida pelo canal TVE Bahia.
Baianão Feminino
O Bahia estreia a partir das 15h deste sábado no Campeonato Baiano Feminino. O primeiro adversário será o Jequié, no CT Evaristo de Macedo.
Atendimento ao sócio
O Bahia divulgou um itinerário especial de atendimento presencial na Arena Fonte Nova durante os próximos dias. Confira abaixo:
- Domingo (24) – Bahia x Santos – CAS Presencial: 11h até final do 1º tempo – CAS Virtual: Fechada
- Quinta-feira (28) – Bahia x Fluminense – CAS Presencial: 12h até final do 1º tempo – CAS Virtual: 9h às 18h
Ingressos Bahia x Santos
A venda para o público geral está aberta desde a última sexta e vai até às 17h de domingo, dia do jogo, conforme a disponibilidade de ingressos. As compras devem ser feitas exclusivamente pela internet.
Próximos jogos do Bahia
- Bahia x Santos (16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão;
- Bahia x Fluminense (19h30 do dia 28/08) – ida das quartas da Copa do Brasil;
- Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;
- Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão;
- Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) – volta das quartas da Copa do Brasil.
