Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 27/8/2025
Tricolor finaliza preparação para enfrentar o Fluminense
O Bahia encerra, nesta quarta, a preparação para enfrentar o Fluminense, em partida marcada para as 19h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Agenda do Bahia
O elenco tricolor se apresenta às 10h30 no CT Evaristo de Macedo para o último trabalho. Depois do duelo, o time já começa a se preparar para a partida deste domingo, contra o Mirassol, pela 22ª rodada do Brasileirão.
Ingressos Bahia x Fluminense
A venda para o público geral está aberta desde a última terça-feira e segue até às 20h30 desta quinta, dia do jogo decisivo pela Copa do Brasil, exclusivamente pela internet.
Ingressos Confiança x Bahia
Os torcedores do Bahia que quiserem comparecer ao Bastistão no próximo dia 3 de setembro, às 21h30 (de Brasília), para acompanhar a final da Copa do Nordeste, pode comprar os ingressos para o setor de cadeiras vermelhas, destinado aos visitantes. O preço é R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia. A compra deve ser feita pela internet.
Atendimento ao sócio
O Bahia divulgou um itinerário especial de atendimento presencial na Arena Fonte Nova. Confira abaixo:
- Quinta-feira (28) – Bahia x Fluminense – CAS Presencial: 12h até final do 1º tempo – CAS Virtual: 9h às 18h
Próximos jogos do Bahia
- Bahia x Fluminense (19h30 do dia 28/08) – ida das quartas da Copa do Brasil;
- Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;
- Confiança x Bahia (21h30 do dia 03/09) – 1ª final da Copa do Nordeste
- Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) – 2º jogo da final da Copa do Nordeste;
- Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) – volta das quartas da Copa do Brasil.
