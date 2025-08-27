Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 27/8/2025

Tricolor finaliza preparação para enfrentar o Fluminense

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Elenco do Bahia reunido antes de treino

O Bahia encerra, nesta quarta, a preparação para enfrentar o Fluminense, em partida marcada para as 19h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Agenda do Bahia

O elenco tricolor se apresenta às 10h30 no CT Evaristo de Macedo para o último trabalho. Depois do duelo, o time já começa a se preparar para a partida deste domingo, contra o Mirassol, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Ingressos Bahia x Fluminense

A venda para o público geral está aberta desde a última terça-feira e segue até às 20h30 desta quinta, dia do jogo decisivo pela Copa do Brasil, exclusivamente pela internet.

Ingressos Confiança x Bahia

Os torcedores do Bahia que quiserem comparecer ao Bastistão no próximo dia 3 de setembro, às 21h30 (de Brasília), para acompanhar a final da Copa do Nordeste, pode comprar os ingressos para o setor de cadeiras vermelhas, destinado aos visitantes. O preço é R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia. A compra deve ser feita pela internet.

Atendimento ao sócio

O Bahia divulgou um itinerário especial de atendimento presencial na Arena Fonte Nova. Confira abaixo:

Quinta-feira (28) – Bahia x Fluminense – CAS Presencial: 12h até final do 1º tempo – CAS Virtual: 9h às 18h

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Fluminense (19h30 do dia 28/08) – ida das quartas da Copa do Brasil;

Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Confiança x Bahia (21h30 do dia 03/09) – 1ª final da Copa do Nordeste

Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) – 2º jogo da final da Copa do Nordeste;

Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) – volta das quartas da Copa do Brasil.

