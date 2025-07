Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 29/7/2025

Tricolor entra em campo nesta quarta, pela Copa do Brasil

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Rogério Ceni antes de treino do Bahia

Depois de folga na última segunda-feira, o elenco do Bahia faz o primeiro e único treino antes da partida contra o Retrô, pelas oitavas da Copa do Brasil.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

Os jogadores se reapresentam a partir das 15h desta terça-feira (horário de Brasília), no CT Evaristo de Macedo. A partida de ida das oitavas contra o time pernambucano está marcada para as 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.

+ Saiba como chega o Retrô, adversário do Bahia na Copa do Brasil

Ingressos Bahia x Retrô

A venda de ingressos para o público geral começa às 10h desta terça-feira (horário de Brasília), exclusivamente pela internet. Vale lembrar que os torcedores podem comprar até as 20h30 de quarta-feira, dia do jogo, conforme a disponibilidade.

Sub-17 em campo

O time sub-17 do Bahia visita o Grêmio às 15h desta terça-feira (horário de Brasília) em Eldorado do Sul (RS), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Tricolor é o 16º colocado, com oito pontos, enquanto o Grêmio é o sétimo, com 18.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Retrô (19h30 do dia 30/07) – jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil;

(19h30 do dia 30/07) – jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil; Sport x Bahia (16h do dia 02/08) – 18ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 02/08) – 18ª rodada do Brasileirão; Retrô x Bahia ( 19h30 do dia 05/08) – jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil.

19h30 do dia 05/08) – jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Bahia x Fluminense (21h do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão; Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️Contratação mais cara do Bahia volta a marcar depois de quatro meses: ‘Fase estranha’

➡️Saiba como chega o Retrô, adversário do Bahia na Copa do Brasil

➡️Ingressos de Bahia x Retrô estão à venda: veja preços e onde comprar