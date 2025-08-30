Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 30/8/2025

Tricolor baiano enfrenta o Mirassol neste domingo

Foto: Letícia Martins / EC Bahia Michel Araújo treina separado do restante do elenco

O Bahia fecha, neste sábado, a preparação para enfrentar o Mirassol, em partida marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Maião, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Bahia

O elenco tricolor faz o último treino a partir das 10h30 deste sábado, no CT Evaristo de Macedo, antes de embarcar para o interior de São Paulo.

Futebol feminino

As Mulheres de Aço entram em campo às 15h deste sábado (horário de Brasília), quando enfrentam o São Francisco do Conde, na cidade de Serrolândia, pela segunda rodada do Campeonato Baiano Feminino. O Bahia venceu o Jequié por 7 a 0 na estreia.

Categorias de base

Com tabelas padronizadas, as categorias sub-17 e sub-15 entram em campo neste sábado, contra a Catuense, pelo Campeonato Baiano de cada categoria. Enquanto o sub-17 joga às 10h30 no CT Evaristo de Macedo, o sub-15 joga no mesmo local às 9h.

Ingressos final da Copa do Nordeste

Os torcedores do Bahia que quiserem comparecer ao Bastistão na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para acompanhar a primeira final da Copa do Nordeste, pode comprar os ingressos para o setor de cadeiras vermelhas, destinado aos visitantes. O preço é R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia. A compra deve ser feita pela internet.

Próximos jogos do Bahia

Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Confiança x Bahia (21h30 do dia 03/09) – 1ª final da Copa do Nordeste

Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) – 2º jogo da final da Copa do Nordeste;

Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) – volta das quartas da Copa do Brasil;

Bahia x Cruzeiro (20h do dia 23/09) – 23ª rodada do Brasileirão.

