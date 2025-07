Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 6/7/2025

Time profissional folga neste domingo

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Jogadores do Bahia reunidos em treino na Cidade Tricolor

Depois de um sábado com trabalhos técnicos e de posse de bola, o Bahia ganha, neste domingo, a primeira folga depois da reapresentação pós-férias.

Agenda do Bahia

Os atletas descansam neste domingo e só se reapresentam nesta segunda para dar seguimento à preparação para enfrentar o Fortaleza, às 21h30 de quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelas quartas da Copa do Nordeste.

Ingressos Bahia x Fortaleza

Segue neste domingo a venda de ingressos para a partida entre Bahia e Fortaleza, na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Por enquanto, a exclusividade na compra ainda é dos sócios. Neste domingo, os associados com o plano Esquadrão da Sorte terão as vendas liberadas. Mais de 20 mil pessoas já fizeram check-in e garantiram lugar no estádio.

Bem na quadra e na areia

Os times de basquete 3 x 3 do Bahia avançaram, neste sábado, para a fase final do Seletiva Challenge, realizado em Belo Horizonte, e vão disputar o título neste domingo. A equipe “Bahia” venceu os três jogos da primeira fase, contra Divino Basquete, Magic Osasco e NBK Basketball. Já a equipe “Esquadrão” venceu dois jogos e perdeu um, mas ainda assim se classificou.

Já a dupla de futvôlei formada por Felipe e Índio ganhou todas as partidas que disputou. A começar pela vitória contra Biel e Brisa, que já deu um gostinho de quero mais para o futvôlei tricolor. Logo depois, Felipe e Índio venceram Nikolas e Neguebinha e garantiram vaga na próxima etapa, que vai ser decidida neste domingo.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Fortaleza (21h30 do dia 09/07) – quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 09/07) – quartas da Copa do Nordeste; Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão; Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) – playoff da Sul-Americana;

(21h30 do dia 15/07) – playoff da Sul-Americana; Fortaleza x Bahia (16h do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão; América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) – playoff da Sul-Americana.

