Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 9/7/2025

Tricolor volta a campo nesta quarta, contra o Fortaleza

Ao lado dos torcedores, Bahia comemora triunfo contra o São Paulo Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira depois de mais de um mês longe da Arena Fonte Nova. A equipe faz clássico nordestino contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Agenda do Bahia

A bola rola para Bahia e Fortaleza a partir das 21h30 (de Brasília). O mata-mata do Nordestão é definido em jogo único e, em caso de empate, o classificado será conhecido nos pênaltis. Nesta quarta, o sub-17 e sub-15 do Bahia também entram em ação.

Copa 2 de Julho

O Bahia segue 100% na Copa 2 de Julho. Na última terça-feira (8), a equipe goleou o Dom Macedo por 7 a 0 nas oitavas de final e se classificou para enfrentar o Palmeiras nas quartas. O gols foram de João Franco (3x), Natan (2x), Luis Felipe e Guilherme Róbias. A partida contra o Verdão está marcada para as 11h desta quarta (horário de Brasília), na Cidade Tricolor.

Os Pivetes de Aço vão buscar o tricampeonato da Copa 2 de Julho, já que foi campeão em 2015 e 2022.

Sub-17

Depois de perder em casa para o Flamengo na última semana, o time treinado por Carlos Larocca vai em busca da recuperação às 15h desta quarta (horário de Brasília), quando visita o Juventude pela nona rodada do Brasileiro da categoria. A partida acontece no estádio Homera Soldatelli, em Flores da Cunha (RS). O Bahia é 16º colocado da tabela, com sete pontos, um a mais que o Internacional, que vem logo atrás.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Fortaleza (21h30 do dia 09/07) – quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 09/07) – quartas da Copa do Nordeste; Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão; Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) – playoff da Sul-Americana;

(21h30 do dia 15/07) – playoff da Sul-Americana; Fortaleza x Bahia (16h do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão; América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) – playoff da Sul-Americana.

