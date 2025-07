Agenda L!: curtinhas do Ceará do dia 09/07/2025

Time volta a atuar após pausa na temporada

Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC Treino do Ceará

O Ceará visita o Sport nesta quarta-feira (9), a partir das 21h30 (de Brasília), pelas quartas da Copa do Nordeste. A partida eliminatória será a primeira das equipes após a pausa para o Mundial de Clubes. No domingo (13), o rival do Vovô será o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda: Sport x Ceará

O Ceará encara o Sport nesta quarta-feira (9), em jogo único pelas quartas do Nordestão. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Caso consiga a classificação, o Alvinegro terá pela frente o vencedor do duelo entre Bahia e Fortaleza.

No dia 13 (domingo), com a primeira rodada do Brasileirão após a pausa, o Vovô terá o Clássico-Rei contra o rival Fortaleza. O embate será realizado na Arena Castelão. Os times não duelam pela Série A desde 2022, quando o Alvinegro foi rebaixado para a Série B.

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não tem compromissos nesta quarta-feira (9). O próximo jogo da categoria será contra o Tiradentes, pelo Estadual – a partida ainda não tem data e horário. O sub-20 também não joga nesta quarta. O time atuará somente no dia 12 de julho (sábado), contra o Pacatuba, valendo pelo Campeonato Cearense da categoria.

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quarta-feira (9). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará